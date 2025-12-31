la dakar apre il 2026 di sky sport

La Dakar 2026, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo delle competizioni motoristiche, prenderà il via in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio. Sky Sport accompagnerà gli appassionati in questa avventura, offrendo approfondimenti e aggiornamenti sulla gara più impegnativa e affascinante del calendario. Un’occasione per seguire da vicino le sfide dei partecipanti attraverso un coverage completo e affidabile.

Il 2026 di Sky Sport inizia dai deserti dell’Arabia Saudita, dove dal 3 al 17 gennaio si disputerà una delle gare più iconiche e importanti al mondo: la Dakar. Sky sarà Official Broadcaster della 48° edizione del rally raid più celebre e avventuroso, che quest’anno prevede 13 tappe. Si parte sabato da Yanbu, sulle coste del Mar Rosso, in un percorso ad anello di oltre 8.000 chilometri che impegnerà una carovana di 325 veicoli divisi per categoria tra due e quattro ruote. Sky seguirà la corsa tappa dopo tappa a partire dalla vigilia del ‘via’, il 2 gennaio, con collegamenti su SkySport24 ogni pomeriggio con l’inviato Sandro Donato Grosso, insider nei deserti sauditi per seguire l’andamento della gara. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

