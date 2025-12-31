La crisi idrica in Iran deriva da una gestione inefficiente delle risorse e da alleanze politiche complesse. Con scarse precipitazioni e riserve in calo, la situazione si fa critica, minacciando la sicurezza delle popolazioni locali. La dichiarazione del presidente Pezeshkian evidenzia l’urgenza di interventi e soluzioni per affrontare un problema che coinvolge aspetti ambientali, politici e sociali, sottolineando le difficoltà di un paese già fragile sotto molti aspetti.

Tel Aviv. “Se non piove entro la fine di novembre, dovremo razionare l’acqua ed evacuare Teheran”, aveva dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian lo scorso 6 novembre. Nonostante, con l’arrivo dell’inverno, siano ricominciate le precipitazioni, pur se scarse, l’Iran, anno dopo anno, sta esaurendo sempre più le proprie risorse idriche. “Se la Repubblica islamica è spesso sulle prime pagine dei quotidiani a causa del pericolo del suo programma nucleare, la minaccia più grave per il paese non sta tanto nelle sanzioni economiche, né nella frattura tra sunniti e sciiti: quanto nel fatto che l’Iran sta esaurendo, in modo irreparabile, i propri rifornimenti idrici”, ha commentato al Foglio Seth Siegel, uno dei più grandi esperti mondiali sulla questione dell’acqua, noto per le sue numerose pubblicazioni sul tema, tra cui il libro Troubled Water: What’s Wrong with What We Drink e Let There Be Water: Israel’s Solution for a Water-Starved World. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La crisi idrica in Iran è una storia di gestione pessima e cattive alleanze

