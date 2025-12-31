La cover di Sgt Pepper’s del 2025 omaggio alle celebrità scomparse include Ozzy Osbourne Rob Reiner Diane Keaton e molti altri

La copertina di “Sgt. Pepper’s” del 2025 rende omaggio alle celebrità scomparse, tra cui Ozzy Osbourne, Rob Reiner e Diane Keaton. Dopo dieci anni e più di mille tributi, l’artista britannico Chris Barker conclude la sua ultima interpretazione dell’album. Questa iniziativa celebra la memoria di figure iconiche attraverso un progetto artistico che unisce rispetto e creatività, offrendo un’interessante riflessione sul valore delle icone culturali.

Dopo dieci anni e oltre mille tributi resi, l’artista britannico Chris Barker ha terminato la sua ultima cover di Sgt. Pepper’s. Ogni dicembre, dal 2016, Barker ha trascorso gli ultimi giorni dell’anno a mettere insieme la sua personale dedicata a personaggi famosi deceduti, odiati e amati che fossero, il tutto assemblato in un gigantesco e sovraffollato montaggio che rende omaggio all’iconica copertina dei Beatles per il loro album del 1967 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Il progetto del 2025 è stato di sicuro uno dei più affollati di sempre, con duecentoquarantacinque nomi in lista, dai più attesi ( Ozzy Osbourne, Rob Reiner, Gene Hackman, il genio dei Beach Boys Brian Wilson, i e il wrestler Hulk Hogan ) ad alcune scelte decisamente eccentriche che troveranno riscontro tra i fan britannici, ma che potrebbero non essere troppo conosciute altrove. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

