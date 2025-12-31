La Corte chiude due America Graffiti e si prepara alla nuova avventura per i suoi 40 anni di carriera

La Corte annuncia la chiusura definitiva di due locali America Graffiti, a Forlimpopoli e nel centro commerciale Punta di Ferro. Con questa scelta, l’azienda si prepara a intraprendere un nuovo percorso in vista dei suoi 40 anni di attività. Un momento di riflessione e rinnovamento, che segna il passaggio verso nuove opportunità per il futuro.

Da qualche giorno l'America Graffiti di Forlimpopoli ha chiuso definitivamente e mercoledì chiuderà anche quello all'interno del centro commerciale Punta di Ferro. A Forlì, ora, resta solo quello di via Costanzo II, il primo America Graffiti inventato e aperto nel 2008 da Riccardo La Corte e sua.

America Graffiti, l'ultimo hamburger: chiudono i due locali di Forlì che hanno dato il via al mito - Riccardo La Corte spiega perché ha preso questa decisione e cosa farà ora

