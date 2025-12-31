La Corea del Sud dice basta agli allevamenti intensivi di orsi e alle fattorie della bile

La Corea del Sud ha adottato una nuova legge che vieta gli allevamenti di orsi destinati all'estrazione della bile. Questa decisione rappresenta un passo importante verso il rispetto del benessere animale e la fine di pratiche crude che durano da anni nel paese. La normativa mira a proteggere gli orsi e a promuovere metodi più etici e sostenibili per il trattamento di queste specie.

«KIM-MILAN, ACCORDO VICINO! IL COREANO DICE SÌ AL PRESTITO, MA C'È IL NODO STIPENDIO» #Kim #Milan #Calciomercato #BayernMonaco #Allegri #SerieA #Tare #Nkunku - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.