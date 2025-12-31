La Corea del Sud dice basta agli allevamenti intensivi di orsi e alle fattorie della bile
La Corea del Sud ha adottato una nuova legge che vieta gli allevamenti di orsi destinati all'estrazione della bile. Questa decisione rappresenta un passo importante verso il rispetto del benessere animale e la fine di pratiche crude che durano da anni nel paese. La normativa mira a proteggere gli orsi e a promuovere metodi più etici e sostenibili per il trattamento di queste specie.
La Corea del Sud mette al bando gli allevamenti di orsi per l'estrazione della bile, una pratica crudele ora finalmente vietata per legge. Resta il nodo sul futuro degli ultimi animali ancora in cattività riamasti nelle cosiddette "fattorie" della bile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Una proposta di legge per fermare gli allevamenti intensivi di cavalli. Evi (PD): “Riconoscerli come animali d’affezione”
Leggi anche: Il caso del “Diario Amico”, il racconto di una bambina sulle mucche degli allevamenti. La scuola: “Non lo ritireremo”
SCENARIO CINA/ Non basta una base operativa Usa nelle Filippine per fermare il Quinlao di Pechino.
La Corea del Sud dice basta agli allevamenti intensivi di orsi e alle “fattorie” della bile - La Corea del Sud mette al bando gli allevamenti di orsi per l'estrazione della bile, una pratica crudele ora finalmente vietata per legge ... fanpage.it
«KIM-MILAN, ACCORDO VICINO! IL COREANO DICE SÌ AL PRESTITO, MA C'È IL NODO STIPENDIO» #Kim #Milan #Calciomercato #BayernMonaco #Allegri #SerieA #Tare #Nkunku - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.