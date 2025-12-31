La Coppa Brema è rosa
La fase regionale della Coppa Caduti di Brema si è conclusa, segnando la fine della prima parte della stagione agonistica. La competizione, nota come
Con la fase regionale della coppa Caduti di Brema si è conclusa la prima parte della stagione agonistica. Bella prova da parte degli atleti di Sport Village Banca di Pesaro, in particolare il settore femminile si è distinto chiudendo con uno splendido secondo posto, migliore di 3 posizioni rispetto a un anno fa, secondo solo all’ "Armata rosa" di Nandi Ars. Queste le 6 atlete schierate: Gaia Bruscoli, Gaia Cevolini, Nina Franca, Cecilia Riversi, Erica Tommassini e Cecilia Zoffoli. Buona prova anche per il settore maschile che chiude sesto, guadagnando una posizione in classifica con un miglioramento di quasi 300 punti rispetto allo scorso anno: Davide Amatori, Cesare Battaglia, Antonio Luzi, Giovanni Luzi, Leonardo Pierleoni, Alessandro Pinto, Jordi Pretolani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
