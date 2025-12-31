La classifica del tennis cambia | l'ATP modifica due regole per il ranking una è solo per i campioni

L'ATP ha comunicato novità nelle regole del ranking mondiale a partire dal 2026. Sono state introdotte due modifiche: una riguarda il calcolo dei tornei che contribuiscono al punteggio, l'altra interessa esclusivamente i primi 30 classificati. Questi cambiamenti potrebbero influenzare la posizione dei tennisti e il modo in cui vengono valutate le performance nel circuito professionistico.

