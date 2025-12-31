La classifica del tennis cambia | l'ATP modifica due regole per il ranking una è solo per i campioni
L'ATP ha comunicato novità nelle regole del ranking mondiale a partire dal 2026. Sono state introdotte due modifiche: una riguarda il calcolo dei tornei che contribuiscono al punteggio, l'altra interessa esclusivamente i primi 30 classificati. Questi cambiamenti potrebbero influenzare la posizione dei tennisti e il modo in cui vengono valutate le performance nel circuito professionistico.
L'ATP per il 2026 ufficializza due novità nella classifica mondiale del tennis. Una riguarda il calcolo dei tornei utili per il ranking, l'altra è solo per i primi 30 della classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
