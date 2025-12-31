la cittadella torna a giocare a san damaso colpo simone saporetti per la pistoiese

La Cittadella torna a disputare una partita casalinga a San Damaso, con il match contro la Correggese in programma domenica. Dopo quasi due mesi di trasferte e campi neutri, la squadra di mister Gori riprende il proprio impegno ufficiale all’impianto

Cittadella-Correggese di domenica, l’atteso derby di Serie D, si giocherà a San Damaso. Da ieri è ufficiale il ritorno al campo "Allegretti" dopo quasi 2 mesi per la formazione di mister Gori, che aveva giocato le ultime tre sfide casalinghe in campo neutro fra Budrio e Spezzano per il rifacimento del manto erboso del proprio stadio. Intanto una delle rivali dei biancazzurri, la Pistoiese del nuovo tecnico Cristiano Lucarelli quinta a +3 sulla Cittadella, ha piazzato il colpo grosso di Simone Saporetti (nella foto), ex bomber del Carpi (23 gol nel salto in C del 2023-24) che saluta dopo 6 mesi (un solo gol) il Forlì in Serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

