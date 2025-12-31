La città piange il dottore Gianfelici | Sempre attento a chi aveva bisogno

La città si congeda dal dottor Gianfelici, figura stimata e sempre disponibile. La sua dedizione e altruismo hanno lasciato un segno importante, soprattutto nel campo della salute e del benessere comunitario. La sua attenzione verso chi aveva bisogno rappresenta un esempio di impegno e solidarietà, valori che continueranno a essere ricordati e apprezzati nel tempo.

"Era un altruista vero. Non è mai mancato il suo apporto per la comunità, specie nelle iniziative legate alla salute. Il suo cuore è stato sempre aperto agli altri e ai più fragili. E non pretendeva mai nulla in cambio". È affranto Tarcisio Pacetti, presidente del Gruppo amici per lo sport, nel ricordare l'amico Daniele Gianfelici, lo stimato dentista residente a Falconara, il cui cuore ha cessato di battere lunedì, in seguito al tragico incidente in auto delle 13 lungo la Strada Statale 16, tra Rocca Priora e Montemarciano. Il 56enne, che sarebbe poi deceduto nel pomeriggio, era stato soccorso in gravissime condizioni, dopo i disperati tentativi dei sanitari che le hanno provate tutte per salvarlo.

