San Giorgio piange la scomparsa di Claudio Celora, ex sindaco della città, deceduto lunedì all’età di 68 anni. La notizia ha colpito la comunità, che ricorda con rispetto il suo impegno e il suo ruolo nel territorio. Claudio Ruggeri, attuale sindaco, ha espresso il suo cordoglio attraverso i social, sottolineando il dolore condiviso dalla città in questo momento di lutto.

Claudio Celora, ex sindaco, è venuto a mancare lunedì. Aveva 68 anni. Claudio Ruggeri, primo cittadino in carica, lo ricorda sul suo profilo Fb: "Oggi San Giorgio si è risvegliato con una brutta notizia. La scomparsa di Claudio Celora, sindaco del nostro paese dal 1998 al 2002. Uomo di profonda cultura e di umanità silenziosa, sempre presente alle commemorazioni. I suoi suggerimenti sono sempre stati utili e mai imperativi. Persona di riferimento in oratorio quando da giovane seguiva la biblioteca La Sorgente. Alla moglie Carolina e al figlio Simone le mie più sentite condoglianze". Chi ha frequentato i Consigli comunali lo ricorda come un uomo sempre garbato, rispettoso dell’avversario e mai preda di atteggiamenti scomposti, anche quando il dibattito si faceva incandescente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La città in lutto per l’ex sindaco. Claudio Celora

