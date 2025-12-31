La Cina ritira le navi attorno a Taiwan

Da servizitelevideo.rai.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le navi militari cinesi che erano state schierate intorno a Taiwan per esercitazioni su larga scala stanno progressivamente ritirandosi dalle acque dell'isola. La movimentazione rappresenta un importante sviluppo nelle dinamiche della regione, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione militare e le relazioni tra Cina e Taiwan. Restano da monitorare eventuali evoluzioni in un contesto di crescente attenzione internazionale.

8.55 Le navi militari cinesi schierate intorno a Taiwan per manovre militari su larga scala si stanno ritirando dalle vicinanze dell'isola. E' quanto comunica la Guardia costiera taiwanese: "Le esercitazioni dovrebbero essere terminate". Le manovre degli ultimi giorni hanno fatto salire la tensione tra Pechino e Taipei. La Cina ribadisce che la riunificazione con l'isola "ribelle" avverrà comunque in futuro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

cina ritira navi attornoLa Cina lancia razzi nello Stretto di Taiwan: cosa ci dicono le esercitazioni militari attorno all'isola e perché accadono ora - Nel secondo giorno delle manovre militari denominate "Justice Mission 2025", l'Esercito Popolare di Liberazione ha dato il via a esercitazioni a fuoco vivo, suscitando la netta condanna dell'Europa e ... today.it

cina ritira navi attornoCina circonda Taiwan con navi e caccia: esercitazioni di guerra e isola pronta a difendersi - La Cina ha avviato nuove esercitazioni militari su larga scala attorno a Taiwan, mentre l’isola ha reagito ... borsainside.com

cina ritira navi attornoEsercitazione con 89 aerei e 28 navi cinesi attorno a Taiwan. Va in tilt il traffico aereo dell'isola - Taiwan ha condannato "duramente" l'uso della "intimidazione militare" da parte di Pechino. huffingtonpost.it

