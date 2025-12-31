La Cina ritira le navi attorno a Taiwan

Le navi militari cinesi che erano state schierate intorno a Taiwan per esercitazioni su larga scala stanno progressivamente ritirandosi dalle acque dell'isola. La movimentazione rappresenta un importante sviluppo nelle dinamiche della regione, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione militare e le relazioni tra Cina e Taiwan. Restano da monitorare eventuali evoluzioni in un contesto di crescente attenzione internazionale.

8.55 Le navi militari cinesi schierate intorno a Taiwan per manovre militari su larga scala si stanno ritirando dalle vicinanze dell'isola. E' quanto comunica la Guardia costiera taiwanese: "Le esercitazioni dovrebbero essere terminate". Le manovre degli ultimi giorni hanno fatto salire la tensione tra Pechino e Taipei. La Cina ribadisce che la riunificazione con l'isola "ribelle" avverrà comunque in futuro.

