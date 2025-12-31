la camerata e la silent disco gli auguri in musica per il 2026

La Camerata e la Silent Disco accolgono il 2026 con un evento musicale al Politeama. Dalle 22.30, l’orchestra diretta da Marco Severi propone un concerto che rappresenta la tradizione di questa occasione speciale. Sono ancora disponibili alcuni biglietti per partecipare a questa serata all’insegna della musica, un modo semplice e autentico per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

La musica per festeggiare l’arrivo del 2026. Al Politeama, secondo tradizione, dalle 22.30 la Camerata: ci sono ancora biglietti disponibili per il concerto della nostra orchestra, che sarà diretta da Marco Severi. In programma brani popolari e festosi, dalla spumeggiante ouverture de Il Flauto magico di Mozart, al brio di Rossini con le ouverture de La Gazza ladra e del Guglielmo Tell, poi la sinfonia dal Don Pasquale di Donizetti, il celebre Valzer dei fiori da Lo Schiaccianoci di?ajkovskij e le suites numero 1 e 2 della Carmen di Bizet, con i motivi più celebri dell’opera, e finale con la Radetzky-Marsch di Johann Strauss. 🔗 Leggi su Lanazione.it

