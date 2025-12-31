La calata dei neonazi Hammerskins a Bollate e raduno a Lonate Pozzolo

Un raduno di circa cinquecento neonazisti si è svolto recentemente tra Bollate e Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, vicino all’aeroporto di Malpensa. L’evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale e le autorità, evidenziando il rischio di manifestazioni di ideologie estremiste in un’area abitualmente tranquilla. La presenza di gruppi come gli Hammerskins richiede attenzione e analisi da parte delle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza pubblica.

Il raduno di cinquecento neonazisti scuote la comunità di Lonate Pozzolo, cittadina varesina a ridosso di Malpensa. Ma l’evento segreto che si è svolto il 15 novembre e ha attirato membri degli Hammerskins da tutta Europa, condito dalla musica di dj band come la tedesca Spreegeschwader o la statunitense Max Resist, acclamate dal pubblico al grido “Sieg Heil“, ha strascichi anche in Canton Ticino e in Germania. Sembra che nessuno sapesse nulla a Lonate Pozzolo, tanto che la notizia rivelata più di un mese dopo dalla piattaforma investigativa tedesca antifascista Exif ha provocato scossoni. Nel pomeriggio, prima del concerto, si è tenuta pure una riunione segreta degli Hammerskins a Bollate (Milano) – sede centrale del gruppo neofascista Lealtà e Azione – con la partecipazione di una trentina di esponenti internazionali: tedeschi e italiani in primis, ma anche Spagna, Francia, Paesi Bassi, Russia, Stati Uniti, Svezia, Finlandia Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La calata dei neonazi. Hammerskins a Bollate e raduno a Lonate Pozzolo Leggi anche: Il caso del raduno segreto dei neonazi d’Europa nella sede della Pro Loco di Lonate Pozzolo Leggi anche: Caso raduno a Lonate Pozzolo: “Inaccettabile gravità, episodio incompatibile con l’impegno civico” La calata dei neonazi. Hammerskins a Bollate e raduno a Lonate Pozzolo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.