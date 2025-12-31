La Bulgaria adotta l’euro Bce illuminata con la bandiera bulgara

A partire dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria adotterà ufficialmente l’euro come moneta, entrando a far parte dell’area euro come il ventunesimo Paese. Questa scelta segna un passo importante nel processo di integrazione economica europea, con implicazioni per cittadini e imprese. La decisione riflette l’impegno della Bulgaria verso l’approfondimento della cooperazione europea e la stabilità finanziaria condivisa.

Roma, 31 dic. (askanews) – Da domani, primo gennaio 2026, la Bulgaria adotterà l'euro come moneta ufficiale, diventando il ventunesimo Paese dell'area dell'euro. L'ingresso segna una tappa importante nel processo di integrazione europea. L'adesione è stata approvata dal Consiglio dell'Unione europea l'8 luglio 2025, a seguito della valutazione positiva sul rispetto dei criteri di convergenza. Per celebrare l'evento, riporta un comunicato, la sede principale della Banca Centrale Europea a Francoforte sarà illuminata con i colori della bandiera bulgara, un simbolo di benvenuto nell'area dell'euro.

