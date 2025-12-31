La bufala del militare ucraino nazista curato in una base NATO in Polonia

Circola un’immagine che mostra un militare ucraino con un tatuaggio considerato “nazista”, sostenendo che sarebbe stato curato in una struttura a Rzeszów, in Polonia, presso una delle principali basi NATO in Europa centrale. Questa notizia è stata condivisa senza conferme ufficiali, alimentando dubbi e speculazioni. È importante verificare le fonti prima di diffondere informazioni di questo tipo, per evitare la diffusione di eventuali bufale.

Circola un’immagine dove si sostiene che un militare ucraino, con un tatuaggio “nazista”, sarebbe stato recentemente ricoverato in un ospedale polacco, precisamente a Rzeszów, città dove si trova una delle più grandi basi NATO dell’Europa centrale. Attraverso questa narrazione, si insinua che la Polonia stia usando soldi pubblici per curare i nazisti. C’è qualcosa che non quadra. Per chi ha fretta. La foto circola online dal 25 giugno 2023, partita da canali Telegram russi.. Le prime condivisioni parlano di un prigioniero di guerra ucraino, non di cure in Polonia.. Il riferimento alla Polonia compare solo giorni dopo, senza prove. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Droni russi sui cieli Nato una bufala per portarci in guerra Leggi anche: Lo stemma dell’ufficiale ucraino a Miami non è un simbolo nazista La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La bufala del militare ucraino nazista curato in una base NATO in Polonia; La bufala sul tridente tatuato da Carlo Calenda rilanciata dalla propaganda russa. La bufala del militare ucraino “nazista” curato in una base NATO in Polonia - Nei social polacchi è diventata virale una foto di un militare ucraino nazista, arrivato per cure in un ospedale della città polacca di Rzeszów, dove si trova una delle più grandi basi NATO in Europa ... open.online

