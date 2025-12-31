La Borsa nell' anno del risiko è balzata in cima al mondo
Nel corso dell'anno, la Borsa ha raggiunto livelli record, attirando l'attenzione di investitori e analisti. È un periodo in cui i mercati mostrano segni di stabilità, anche dopo intense oscillazioni. Alla fine di ogni giornata, il tabellone si ferma, lasciando spazio a riflessioni sui trend e le prospettive future. Un momento di quiete che invita a valutare i movimenti e le strategie per i giorni a venire.
C'è un momento, a fine giornata, in cui il tabellone della Borsa smette di lampeggiare e resta fermo. Ieri quel momento è stato più atteso del solito, chiudendo alle 17:30 un anno storico che verrà ricordato a lungo. Piazza Affari ha archiviato il 2025 con un numero difficile da dimenticare: +31,7%. Un balzo che non si vedeva dal 2000, quando il mondo finanziario correva sull'euforia della new economy, e che oggi riporta Milano tra le Borse con la migliore performance globale nel 2025. Se è vero che gli ultimi dodici mesi hanno portato sorprese positive in tutti i principali listini del mondo, con Wall Street che ha chiuso in crescita del 17%, il Nikkei del 26,2% e, guardando più vicino a casa, il Dax del 23,6% e il Cac40 del 10,6%, la Borsa italiana ha sorpreso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
