La Befana di Cervia è temeraria | camminate food truck sfilate e tuffo in costume nell' Adriatico
La Befana di Cervia si presenta con un programma ricco e vario, tra camminate, food truck, sfilate e un tradizionale tuffo
La Proloco Riviera dei Pini è pronta a tornare protagonista sulla costa cervese in occasione dell’Epifania. A Tagliata di Cervia, dal 4 al 6 gennaio, la Riviera dei Pini si trasforma in un villaggio della festa, tra tradizioni popolari, sport all’aria aperta e animazione per tutte le età. Durante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Caltagirone capitale del cibo di strada: oltre 30 food truck per la nona edizione dell'International Street Food
Leggi anche: Food truck, musica swing e filastrocche animano Villa Silvia per la piccola fiera di San Martino
Tuffo della Befana da record a Tagliata di Cervia, senza paura nell’acqua gelida: video - Cervia, 6 gennaio 2025 – Il ‘Tuffo della Befana’ di Tagliata sorprende ancora e segna un nuovo record. ilrestodelcarlino.it
Chi ha detto che la Befana arriva solo sui tetti A Pinarella di Cervia si tuffa in mare E quest’anno c'è una novità: dal 4 al 6 gennaio i giorni di festa diventano tre, in attesa del consueto appuntamento con i temerari che affronteranno il Tuffo della Befana 20 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.