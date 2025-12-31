La Befana di Cervia è temeraria | camminate food truck sfilate e tuffo in costume nell' Adriatico

La Befana di Cervia si presenta con un programma ricco e vario, tra camminate, food truck, sfilate e un tradizionale tuffo

La Proloco Riviera dei Pini è pronta a tornare protagonista sulla costa cervese in occasione dell’Epifania. A Tagliata di Cervia, dal 4 al 6 gennaio, la Riviera dei Pini si trasforma in un villaggio della festa, tra tradizioni popolari, sport all’aria aperta e animazione per tutte le età. Durante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Tuffo della Befana da record a Tagliata di Cervia, senza paura nell’acqua gelida: video - Cervia, 6 gennaio 2025 – Il ‘Tuffo della Befana’ di Tagliata sorprende ancora e segna un nuovo record. ilrestodelcarlino.it

