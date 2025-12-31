Kvara non adeguatamente sostituito Elmas ha annuito tieni d’occhio Noa Lang a gennaio

Le recenti voci di mercato continuano a suscitare attenzione tra gli appassionati di calcio. In particolare, si discute delle possibili sostituzioni di alcuni giocatori chiave, come Kvara e Elmas, con l’interesse rivolto anche a Noa Lang in vista di gennaio. È importante monitorare gli sviluppi ufficiali per comprendere l’effettivo impatto sul team e sulle strategie di mercato del club.

2025-12-31 18:03:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che ecco molti spunti degni di nota dall'intervista rilasciata oggi a Corriere dello Sport di SSCNapoli S il direttore del porting Giovanni Manna. Il dirigente partenopeo ha spostato il focus del mercato di gennaio decisamente sull'attacco, soprattutto per le preoccupazioni sui tempi di recupero di Romelu Lukaku, che ha ancora bisogno di tempo prima di tornare in campo. L'incertezza circonda anche la piena disponibilità di Kevin De Bruyne: " Tornerà in città nella seconda metà di gennaio, poi inizierà la fase di ricondizionamento, " ha spiegato Manna. Il Napoli non ha mai sostituito Kvicha Kvaratskhelia! Giovanni Manna, Ds degli azzurri, ha analizzato la situazione mercato e il tema infortuni

