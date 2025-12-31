Konami punta a rendere Silent Hill una serie con uscite annuali

Durante il consueto speciale di fine anno di Famitsu, Motoi Okamoto, produttore di Silent Hill, ha condiviso le intenzioni di Konami riguardo al futuro della serie. L’obiettivo è rendere Silent Hill una saga con uscite annuali, consolidando così la presenza del franchise nel panorama videoludico. Questa strategia potrebbe influire sulla pianificazione dei prossimi titoli, mantenendo viva l’attenzione dei fan e garantendo una continuità nel tempo.

Nel quadro del consueto speciale di fine anno in cui Famitsu chiede ad autori e produttori dell'industria videoludica le proprie intenzioni per il 2026, emergono dichiarazioni significative da parte di Motoi Okamoto, produttore della serie Silent Hill, in merito alla direzione futura della storica saga horror. Secondo quanto riportato, Okamoto ha indicato che, dopo la recente rinascita della serie con Silent Hill 2 (2024) e Silent Hill f (2025), Konami starebbe perseguendo l'obiettivo di pubblicare un nuovo capitolo di Silent Hill ogni anno, includendo sia titoli già annunciati sia progetti non ancora rivelati al pubblico.

