Kennedy Center | dopo l’aggiunta del nome di Donald Trump alla venue annullati anche i concerti di Capodanno

Il Kennedy Center ha annunciato l'annullamento di ulteriori concerti di Capodanno, dopo aver inserito il nome di Donald Trump nella programmazione. Questa decisione segue la recente cancellazione del tradizionale concerto natalizio, coinvolgendo anche altri artisti che avevano previsto esibizioni nella storica venue. La situazione riflette le tensioni legate alle scelte organizzative e alle implicazioni politiche che influenzano gli eventi culturali.

Dopo la cancellazione del tradizionale concerto della vigilia di Natale al Kennedy Center altri due artisti hanno annullato le loro esibizioni, in seguito all'aggiunta del nome di Donald Trump nella storica venue. Il nome del tycoon è stato aggiunto al centro il 19 dicembre, dopo che la Casa Bianca ha annunciato che il consiglio di amministrazione de l Kennedy Center aveva deciso all'unanimità di rinominare la sede "The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts". A seguito di questo cambio, Chuck Redd ha improvvisamente annullato il suo concerto della vigilia di Natale per protesta, con il presidente ambasciatore Richard Grenell che annunciava la richiesta al di un risarcimento danni al musicista jazz pari ad 1 milione di dollari.

