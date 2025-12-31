Kean salta gli allenamenti | la Fiorentina gli ha concesso un permesso ma l'assenza fa rumore
Moise Kean ha preso un permesso dalla Fiorentina per motivi familiari, lasciando l'allenamento. La sua assenza ha attirato attenzione sulla difficile stagione dell’attaccante, evidenziando le sfide che affronta con la squadra. Un momento che ha suscitato discussioni sui recenti sviluppi e sulle condizioni del giocatore nel contesto del campionato.
L'assenza di Moise Kean, ufficialmente in licenza concordata con la Fiorentina per motivi familiari, ha rialzato i riflettori sulla pessima stagione dell'attaccante viola. Identificato dai tifosi come l'emblema dell'attuale fallimento sportivo che inchioda la Viola all'ultimo posto in classifica, con lo spettro della retrocessione sempre più presente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
