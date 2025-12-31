Kean lascia il Viola Park | stop per motivi familiari nessun caso

Moise Kean si è assente dall’allenamento al Viola Park e ha lasciato il centro sportivo. La Fiorentina ha confermato che la motivazione è legata a ragioni familiari, escludendo qualsiasi problema disciplinare o tecnico. La situazione è stata chiarita immediatamente, senza ulteriori sviluppi o implicazioni per la squadra.

Giornata anomala al Viola Park, dove Moise Kean non si è allenato e ha lasciato il centro sportivo. A chiarire subito la situazione è stata la Fiorentina, che ha comunicato l'assenza dell'attaccante per motivi familiari, senza ulteriori implicazioni disciplinari o tecniche. Non è un episodio inedito. Già nella scorsa stagione, alla vigilia di una gara contro il Cagliari, Kean aveva dovuto allontanarsi temporaneamente per ragioni simili. Situazioni diverse, contesti diversi, ma una linea comune: la gestione privata non ha mai messo in discussione il rapporto con il club. Il rientro e le scelte di Vanoli.

