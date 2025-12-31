Kean lascia il Viola Park | stop per motivi familiari nessun caso

Moise Kean ha lasciato il Viola Park senza partecipare all’allenamento, a causa di motivi familiari. La Fiorentina ha confermato che si tratta di una situazione personale, senza collegamenti a questioni disciplinari o tecniche. La squadra proseguirà con il programma previsto, e si attende un ritorno di Kean appena possibile.

Giornata anomala al Viola Park, dove Moise Kean non si è allenato e ha lasciato il centro sportivo. A chiarire subito la situazione è stata la Fiorentina, che ha comunicato l’assenza dell’attaccante per motivi familiari, senza ulteriori implicazioni disciplinari o tecniche. Non è un episodio inedito. Già nella scorsa stagione, alla vigilia di una gara contro il Cagliari, Kean aveva dovuto allontanarsi temporaneamente per ragioni simili. Situazioni diverse, contesti diversi, ma una linea comune: la gestione privata non ha mai messo in discussione il rapporto con il club. Il rientro e le scelte di Vanoli. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

