Kazuyoshi Miura spiazza tutti a 58 anni | firma con una nuova squadra di calcio
Kazuyoshi Miura, a 58 anni, torna a calcare i campi di calcio con una nuova squadra in Giappone. La sua scelta dimostra come la passione e l’impegno possano superare l’età, portandolo a continuare una carriera ancora attiva. Questa nuova avventura si svolge in un contesto di provincia, simbolo di una dedizione costante e di un amore duraturo per il calcio.
Un uomo di 58 anni che si allaccia gli scarpini non per nostalgia, ma per misurare ancora il tempo con il pallone: la storia di Kazuyoshi Miura riparte da un campo di provincia giapponese, dove l’erba sa di fatica e di promesse nuove. Un professionista che rifiuta l’inerzia. C’è chi vede un gesto romantico. C’è chi vede una sfida ai numeri. Io vedo un professionista che rifiuta l’inerzia. Kazuyoshi Miura, classe 1967, continua a spostare l’asticella della longevità sportiva. Da oltre tre decenni. Lo fa con costanza. Con disciplina. Con un rispetto quasi religioso per la routine. Una carriera tra epoche e continenti. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Leggi anche: Kazu Miura è inesauribile: a 58 anni firma un nuovo contratto
Leggi anche: “Non importa la mia età, scriviamo la storia”: Miura firma con un nuovo club, a febbraio compirà 59 anni
Il calciatore più anziano del mondo "King Kazu" Miura firma per un'altra stagione - Il giapponese Kazuyoshi "King Kazu" Miura, che compirà 59 anni a febbraio, si è unito al Fukushima United, squadra di terza divisione, in prestito dallo Yokohama FC ... msn.com
Il giapponese Kazuyoshi "King Kazu" Miura, che compirà 59 anni a febbraio, si è unito al Fukushima United, squadra di terza divisione, in prestito dallo Yokohama FC https://l.euronews.com/6nG0 - facebook.com facebook
Nuova avventura per Kazuyoshi Miura: trova squadra alla soglia dei 59 anni, sarà la sua quarantunesima stagione da calciatore x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.