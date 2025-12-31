Kauã Prates nei radar anche in Brasile

Kauã Prates è entrato nel mirino di diversi club anche in Brasile. La sua crescita e le prestazioni recenti hanno attirato l’attenzione sul mercato internazionale. In questa occasione, vi aggiorniamo sulle ultime novità riguardanti il suo possibile trasferimento, con informazioni provenienti da TransfermarketWEB. Restate con noi per tutte le novità su questa trattativa e sui movimenti più importanti nel mondo del calcio.

Secondo quello di oggi La Gazzetta dello Sport, sono almeno due i giovani brasiliani seguiti da vicino dal Milan entrambi operanti come terzino sinistro.

