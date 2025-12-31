Kadyrov ricoverato d’urgenza salta la riunione con Putin e sparisce dalla scena pubblica

Kadyrov è stato ricoverato d’urgenza, causando l’annullamento della sua partecipazione a una riunione con Putin. La sua assenza ha generato preoccupazioni e si sono interrotte le sue apparizioni pubbliche. A Mosca, in vista di un importante appuntamento istituzionale, la situazione si è improvvisamente complicata, lasciando aperti diversi scenari sul futuro politico della regione.

Le ore passano, l’agenda si svuota, le apparizioni si interrompono. A Mosca, alla vigilia di un appuntamento istituzionale di primo piano, qualcosa si inceppa improvvisamente. Un viaggio programmato, una riunione attesa, poi il silenzio. È così che nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un ricovero d’urgenza che coinvolge uno degli uomini più fedeli al Cremlino. Secondo quanto riportato dai media indipendenti, la notte tra il 24 e il 25 dicembre segna una svolta inattesa. Le condizioni di salute del leader ceceno peggiorano rapidamente, al punto da rendere necessario un intervento immediato e il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Kadyrov ricoverato d’urgenza, salta la riunione con Putin e sparisce dalla scena pubblica Leggi anche: “Il leader ceceno Kadyrov ricoverato d’urgenza, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente”. Leggi anche: Genova, bimbo di 17 mesi ustionato con acqua bollente: ricoverato d'urgenza in codice rosso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “L'hanno rianimato a malapena”. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, che da un anno almeno non sta benissimo, è stato ricoverato d'urgenza prima della riunione del Consiglio di Stato a Mosca, nella notte della vigili di Natale. Lo rivela Novaya Gazeta novayag x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.