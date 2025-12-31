Juventus vs Lecce diciottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Juventus e Lecce, valida per la diciottesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un incontro importante del campionato italiano. I bianconeri cercano conferme in classifica, mentre i salentini puntano a ottenere punti preziosi per migliorare la loro posizione. Di seguito vengono analmate le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri vanno a caccia del poker di vittorie, mentre i salentini sognano il colpaccio per allontanarsi dalla zona retrocessione. Juventus vs Lecce si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri vogliano confermarsi squadra rinata con l’arrivo di Spalletti in panchina. Sotto la gestione del tecnico toscano hanno perso soltanto una volta contro il Napoli, si sono riportati in zona quarto posto e si sono avvicinati molto ai playoff di Champions League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

