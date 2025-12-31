Juventus | tesoretto Kaio Jorge

La Juventus potrebbe beneficiare di una plusvalenza significativa grazie a Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano, ceduto al Cruzeiro nell’estate 2024 per circa 5 milioni di euro, è ora nel mirino del Flamengo, uno dei club più importanti del Brasile. Questa possibile vendita potrebbe rappresentare un’ulteriore fonte di entrate per il club torinese, contribuendo a rafforzare la situazione economica in vista delle prossime stagioni.

La Juventus potrebbe chiudere il 2025 con un regalo economico inaspettato grazie a Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano classe 2002, ceduto al Cruzeiro nell'estate 2024 per circa 5 milioni di euro, è finito nel mirino del Flamengo, uno dei club più prestigiosi del Brasile. Una possibile cessione al Mengão attiverebbe la

Kaio Jorge boom, il Cruzeiro fissa il prezzo e la Juve sogna: ecco quanto si può guadagnare - 21 gol e 8 assist in 33 partite di campionato: Kaio Jorge al Cruzeiro continua a lasciare il segno ( e ha svelato il segreto dietro alle sue reti ). msn.com

Kaio Jorge brilla in Brasile, quanto può guadagnare la Juve dalla sua cessione: cosa dice la clausola - La Juventus potrebbe ricavare una discreta somma in caso di cessione di Kaio Jorge: il brasiliano è seguito da diversi top club ed è valutato circa 50 ... fanpage.it

#Juventus, tesoretto #KaioJorge: può andare al Flamengo e fare ricchi i bianconeri con la percentuale sulla rivendita x.com

JuveLive.it. . IL TESORETTO PER FRATTESI Così la Juventus può arrivare allo "scontento" centrocampista dell'Inter, scavalcato da un neo-acquisto #Juventus #Inter #Frattesi - facebook.com facebook

