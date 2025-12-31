Juventus | Spalletti convince tutti

Luciano Spalletti ha avuto un impatto positivo sulla Juventus in breve tempo. Arrivato a fine ottobre, ha migliorato le prestazioni della squadra, portandola dalla settima posizione a un secondo posto temporaneo. Con sette vittorie nelle ultime otto partite, il tecnico toscano ha contribuito a rafforzare la solidità e la fiducia del gruppo, dimostrando di aver instaurato un percorso promettente per il proseguimento della stagione.

Luciano Spalletti ha conquistato la Juventus in pochi mesi. Arrivato alla Continassa a fine ottobre in un momento delicato, il tecnico toscano ha ribaltato la stagione: da settima posizione ereditata a un secondo posto momentaneo, con sette vittorie nelle ultime otto gare ufficiali e una squadra che ha ritrovato solidità, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti convince tutti Leggi anche: Mercato Juventus, flop João Mário: l’esterno non convince Spalletti, si cercano offerte a gennaio. Ecco cosa sta accadendo Leggi anche: Juventus, cambia l’atteggiamento e torna il sorriso: il piano di Spalletti convince Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Juventus vince 2-0 a Pisa ma non convince: in gol Kalulu e Yildiz; Stramaccioni: Spalletti geniale, vi spiego la mossa McKennie. Non avevo mai visto una cosa così...; La Juventus valuta rinforzi in attacco: dal recupero di Milik alle voci su Lucca, cosa può succedere a gennaio; Frattesi, la formula offerta dalla Juve non convince l’Inter. E salgono le quotazioni della Turchia. Juventus, Pedullà: ‘Dialoghi di rinnovo tra i bianconeri e Spalletti’ - Spalletti e la Juventus sono attualmente legati da un accordo di otto mesi, ma la sensazione è che, se il percorso intrapreso continuerà su questa linea, la collaborazione possa essere estesa con un ... it.blastingnews.com

Juventus, Spalletti ha già convinto: nuovo contratto per programmare il futuro e convincere Yildiz - In caso di qualificazione alla Champions scatta il rinnovo automatico per Spalletti, ma la Juventus sta pensando di prolungare già ora il contratto fino al 2028: una mossa per blindare Yildiz ... sport.virgilio.it

Juventus, Spalletti dopo Pisa: “Dobbiamo fare meglio. Yildiz può cambiare le partite” - Yildiz può cambiare le partite” La Juventus chiude l’anno con una vittoria importante e una classifica ... tuttojuve.com

Juventus, Chiellini: Penso a Spalletti a lungo termine

#Juventus, la strategia per prendere #Tonali #Spalletti è stato informato x.com

Spalletti-Juventus si lavora per trovare un accordo fino al 2028. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport In poco tempo si è trovata l'intesa quasi perfetta ed ora la Vecchia Signora vuole tenersi stretto il suo nuovo allenatore Anticipare l'accordo sarebbe un - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.