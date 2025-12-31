Juventus | sessione mattutina alla Continassa

La Juventus ha concluso il 2025 con una sessione di allenamento mattutina alla Continassa, sotto la supervisione di Luciano Spalletti e del suo staff. L’attività ha rappresentato un momento di preparazione e riflessione in vista delle prossime sfide di campionato. La squadra si è concentrata sulla fase tecnica e tattica, mantenendo un ritmo costante e una buona intensità di allenamento.

La Juventus ha chiuso il 2025 con un allenamento mattutino alla Continassa, sotto la guida di Luciano Spalletti e del suo staff. La squadra, reduce dalla vittoria sofferta a Pisa che ha consolidato il secondo posto momentaneo, ha svolto una sessione leggera focalizzata su scarico e prevenzione, in vista del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: sessione mattutina alla Continassa Leggi anche: Juventus: Musetti alla Continassa Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Juventus alla Legends Cup è ufficiale. Ritorno alla Continassa per Pjanic! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Allenamento in mattinata per la Juventus. Conceicao e Cabal ancora a parte - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino e Conceicao e Cabal hanno lavorato ancora a parte. tuttojuve.com

Allenamento in mattinata per la Juventus. McKennie, Bremer e Zhegrova in gruppo. A parte Conceicao e Cabal - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro il Pisa. tuttojuve.com

Juventus, Gattuso ospite alla Continassa: con lui anche Buffon e Bonucci - Ospiti d’eccezione oggi pomeriggio alla Continassa, dove la Juventus ha svolto la consueta sessione di allenamento: a seguire da vicino il lavoro dei bianconeri c’era infatti il nuovo commissario ... corrieredellosport.it

Colpo di scena sul fronte portieri: Mattia #Perin non lascerà la #Juventus nella sessione invernale di mercato Nonostante il forte interesse del #Genoa di Daniele De Rossi, la trattativa per il ritorno in rossoblù dell'estremo difensore si è ufficialmente blocca - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.