Juventus regina in Serie A per rapporto numero spettatori-posti disponibili nello stadio Il dato

La Juventus si distingue in Serie A per il rapporto tra il numero di spettatori presenti allo stadio e i posti disponibili. Questo dato riflette l'interesse continuo e la partecipazione attiva dei tifosi, confermando il ruolo della squadra come protagonista in termini di presenza e sostegno durante le partite casalinghe. Un indicatore che sottolinea l'importanza del club nel panorama sportivo italiano.

che incorona la squadra bianconera. La Juventus si conferma la regina assoluta della Serie A per quanto riguarda la capacità di attrarre il proprio pubblico allo stadio. Al termine della diciassettesima giornata di campionato, i dati sull’affluenza evidenziano un trend estremamente positivo per l’intero sistema calcio italiano, con metà delle società della massima serie (10 su 20) capaci di superare la soglia del 90% nel rapporto tra presenze effettive e posti disponibili. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus regina in Serie A per rapporto numero spettatori-posti disponibili nello stadio. Il dato Leggi anche: Esame d’ingresso a Medicina, promossi solo tra il 10% e il 15%: il numero di studenti ammessi inferiore ai posti disponibili? Leggi anche: Milan-Fiorentina, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A 2025/26, boom sugli spalti: Juventus regina per media spettatori. Serie A 2025/26, boom sugli spalti: Juventus regina per media spettatori - Il campionato 2025/26 saluta ufficialmente il 2025 e si prepara a ripartire nel nuovo anno, mentre Calcio e Finanza continua ... tuttojuve.com

Elkann risponde a Tether: “Juve? Rapporto inossidabile. Non ci mettete in discussione!”. E su Spalletti… - John Elkann ha ribadito con forza l’ambizione della Juventus di tornare a vincere, sottolineando come un allenatore esperto come Luciano Spalletti rappresenti la figura giusta per riportare il club ai ... tuttosport.com

Juventus regina del mercato: ufficiale un altro ritorno in casa bianconera - Le società di Serie A stanno lavorando a pieno organico per garantire ai rispettivi tecnici delle squadre sempre più ... it.blastingnews.com

(Gds) "Media spettatori: la regina in Serie A è la Juventus, Stadium occupato per il 98% in tutte le partite" - facebook.com facebook

(Gds) "Media spettatori: la regina in Serie A è la Juventus, Stadium occupato per il 98% in tutte le partite" ow.ly/F1Pw50XQx3G x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.