Juventus possibile ritorno di Cancelo in bianconero?

Joao Cancelo potrebbe presto tornare alla Juventus, suscitando interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La possibilità di un suo ritorno si fa strada, mentre anche l’Inter mostra attenzione nei confronti del giocatore. Questa situazione apre nuovi scenari nel mercato di Serie A, mantenendo alta l’attesa su eventuali sviluppi riguardo al futuro di Cancelo.

Un ritorno a sorpresa Joao Cancelo potrebbe essere vicino a un clamoroso ritorno alla Juventus. Non solo i bianconeri, anche l’Inter segue il giocatore. Joao Cancelo fu parte integrante della formazione titolare di Massimiliano Allegri nel 2018 dopo essere stato pagato 40 milioni. In totale collezionò 34 presenze e un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, possibile ritorno di Cancelo in bianconero? Leggi anche: Juventus, possibile ritorno di Cancelo alla Juve? Leggi anche: Juventus, possibile ritorno di Pjanic in bianconero? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Frattesi, Cancelo e... Brozovic: quando il mercato Juve si incontra e si scontra con l'Inter; Serie A, Calciomercato Juventus – Si profila un clamoroso ritorno!; Da Samardzic a Cancelo, passando per Perin: le 5 trattative che vi siete persi oggi; Romano – Possibile ritorno in Italia di Cancelo: primi contatti e richiesta all’Al Hilal. SKY - Cancelo in rottura con l’Al Hilal: Inter e Juve si sono informate per un possibile ritorno - Il terzino portoghese è in rottura con l’Al Hilal di Simone Inzaghi: Inter e Juventus hanno chiesto informazioni riguardo la situazione del classe ’94. napolimagazine.com

Mariani: “Situazione Cancelo al limite dell’impossibile. Ma Juventus e Inter…” - Valentina Mariani, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del futuro di Joao Cancelo che potrebbe tornare in Europa. tuttojuve.com

Frattesi, Cancelo e... Brozovic: quando il mercato Juve si incontra e si scontra con l'Inter - Questo è noto, così come è nota la distanza tra il club bianconero e l'Inter che valuta l'ex Sassuolo non ... msn.com

Il ritorno di Cancelo alla Juventus è possibile Spalletti lo ha già allenato, perché lascia l'Al Hilal e com'è andato in Arabia - facebook.com facebook

La #Juventus è pronta ad intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Occhi su: Guido Rodriguez del #WestHam. Gonzalo Garcia del #RealMadrid come possibile vice #Yildiz. @Gazzetta_it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.