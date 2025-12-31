Juventus | Perin bloccato Genoa rivede i piani

Il Genoa si trova a dover riconsiderare i propri piani per il reparto portieri, dopo aver ricevuto un netto rifiuto dalla Juventus alla cessione di Mattia Perin. La decisione della società bianconera ha portato a una revisione delle strategie di mercato, lasciando i rossoblù alla ricerca di alternative per rinforzare la posizione tra i pali.

Il Genoa deve rivedere i piani per il reparto portieri dopo il no definitivo della Juventus alla cessione di Mattia Perin. Il club bianconero ha comunicato ai rossoblù l'impossibilità di liberare il 33enne a gennaio, motivando la decisione con esigenze tattiche e di lista UEFA per la Champions League.

