Juventus perchè Perin rimane alla Juventus

La Juventus ha scelto di mantenere Mattia Perin in rosa, ritenendolo un elemento importante per il reparto portieri. Le motivazioni alla base di questa decisione includono l’affidabilità del giocatore, la sua esperienza e il ruolo che ricopre nello spogliatoio. Nonostante le offerte del Genoa, la società ha deciso di preservare questa risorsa, puntando sulla continuità e sulla stabilità della rosa.

I motivi che hanno spinto la Juventus a rifiutare le offerte del Genoa per il portiere Mattia Perin sono diversi. Uno di questi è l'impossibilità di inserire l'eventuale sostituto nella Lista UEFA per le ultime due gare di Champions League, e con Pinsiglio infortunato

