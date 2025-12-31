Juventus | ossessione Frattesi

La Juventus continua a mostrare forte interesse per Davide Frattesi, considerandolo un obiettivo prioritario nel mercato invernale. Il centrocampista nerazzurro rappresenta un profilo che potrebbe contribuire a rafforzare il reparto mediano, portando più gol e dinamismo. Luciano Spalletti valuta Frattesi come un acquisto strategico per migliorare la qualità della rosa e raggiungere gli obiettivi stagionali.

La Juventus non molla Davide Frattesi. L'ossessione per il centrocampista nerazzurro resta la priorità assoluta del mercato invernale, con Luciano Spalletti che lo considera il tassello perfetto per aggiungere gol e intensità alla mediana. L'Inter apre a una formula creativa – prestito con obbligo condizionato – ma la concorrenza si

Frattesi, la Juve può puntare sul prestito con obbligo di riscatto - La Juventus continua a non mollare la pista che porta a Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della nostra nazionale, in uscita dall'Inter nella finestra invernale di calciomercato. tuttojuve.com

Juve ossessione Frattesi, Carnevali rivela: "Vicino anche quando andò all'Inter". E su Berardi e Muharemovic - A Reggio Emilia, al fianco della famiglia Squinzi, il direttore neroverde ha costruito un progetto con poc ... msn.com

