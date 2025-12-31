Juventus Norton-Cuffy sulla lista di gennaio | il club bianconero monitora la situazione

La Juventus ha inserito Brooke Norton-Cuffy, giovane terzino del Genoa nato nel 2004, tra i giocatori monitorati per la finestra di mercato di gennaio. La società bianconera valuta attentamente la situazione del calciatore, valutando eventuali sviluppi futuri. La situazione rimane sotto osservazione e non sono ancora stati definiti accordi ufficiali.

Brooke Norton-Cuffy, terzino classe 2004 del Genoa, è entrato da qualche settimana nel mirino della Juventus. Il giocatore rossoblù, dotato di grande velocità e forza fisica, fornirebbe un grande contributo a Spalletti, garantendogli velocità e tecnica in un reparto in cui gli uomini a disposizione dell’allenatore di Certaldo non sono numerosi. Tra un portiere blindato e un calciatore mai sbocciato. La trattativa con il Grifone, che potrebbe portare il numero 15 inglese alla Continassa già a gennaio, potrebbe avere uno sviluppo significativo grazie alla cessione di Mattia Perin proprio al Genoa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

