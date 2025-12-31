Juventus non solo Cancelo | dall’Arabia anche Ruben Neves
Oltre a João Cancelo, la Juventus potrebbe rafforzarsi con Ruben Neves, attualmente in Arabia Saudita. La società sta valutando questa opzione per migliorare il centrocampo, mantenendo un occhio attento alle opportunità di mercato. L’interesse per il portoghese si inserisce nel progetto di rinforzo della rosa, senza perdere di vista le strategie di calciomercato e le possibilità di collaborazione internazionale.
L’idea Ruben Neves Dopo Cancelo è in arrivo dall’Arabia Saudita un nuovo nome per il mercato bianconero. Si tratta del centrocampista Ruben Neves che avrebbe detto no alla proposta di rinnovo dell’Al Hilal. Il giocatore è un profilo di livello internazionale già ampiamente affermato nel calcio mondiale. Caratteristiche del giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Occasione di lusso a centrocampo: Ruben Neves rompe con l’Arabia. Inter e Juve alla finestra, ma la Premier chiama
Leggi anche: Ruben Neves-Juventus, Mendes in azione: c’è un grande ostacolo | CM.IT
Ruben Neves sempre più lontano dall'Arabia: vuole tornare in Europa, Mendes prova a portarlo alla Juventus - Dopo Cancelo, un altro giocatore portoghese vorrebbe lasciare l'Arabia Saudita per tornare in Europa. tuttojuve.com
Ruben Neves-Juventus, Mendes in azione: c’è un grande ostacolo | CM.IT - Ruben Neves alla Juve a gennaio ecco le informazioni raccolte da Calciomercato. calciomercato.it
Juventus a caccia di un centrocampista: spunta un nome dall'Arabia - l'agente di mercato Jorge Mendes sta trattando per la cessione di Ruben Neves, attualmente in forza ... tuttojuve.com
Il ritorno di Cancelo alla Juventus è possibile Spalletti lo ha già allenato, perché lascia l'Al Hilal e com'è andato in Arabia - facebook.com facebook
Capitolo #Cancelo. L’ #Inter ha mosso i primi passi ma i nerazzurri ragionano solo su un prestito, con gli arabi che pagherebbero parte del ricco ingaggio, anche se l’AlHilal vorrebbe liberarsi del giocatore a titolo definitivo. #Juventus alla finestra. @sportmedi x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.