Juventus non solo Cancelo | dall’Arabia anche Ruben Neves

Oltre a João Cancelo, la Juventus potrebbe rafforzarsi con Ruben Neves, attualmente in Arabia Saudita. La società sta valutando questa opzione per migliorare il centrocampo, mantenendo un occhio attento alle opportunità di mercato. L’interesse per il portoghese si inserisce nel progetto di rinforzo della rosa, senza perdere di vista le strategie di calciomercato e le possibilità di collaborazione internazionale.

L'idea Ruben Neves Dopo Cancelo è in arrivo dall'Arabia Saudita un nuovo nome per il mercato bianconero. Si tratta del centrocampista Ruben Neves che avrebbe detto no alla proposta di rinnovo dell'Al Hilal. Il giocatore è un profilo di livello internazionale già ampiamente affermato nel calcio mondiale.

Ruben Neves sempre più lontano dall'Arabia: vuole tornare in Europa, Mendes prova a portarlo alla Juventus - Dopo Cancelo, un altro giocatore portoghese vorrebbe lasciare l'Arabia Saudita per tornare in Europa. tuttojuve.com