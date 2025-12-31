Juventus Montella Yildiz ha potenzialità massime
Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, ha espresso parole positive su Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus. In un’intervista a Dribbling, Montella ha sottolineato le grandi potenzialità del fantasista turco, evidenziando la sua ambizione e la consapevolezza di dover ancora affinare alcune qualità. Yildiz si conferma così come una promettente speranza del calcio italiano, con margini di crescita importanti.
Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, elogia il fantasista della Juventus Kenan Yildiz in un intervista rilasciata a Dribbling: “Ha potenzialità massime, è un ragazzo ambizioso ed è conscio del fatto che deve ancora migliorare. Ho visto che ultimamente attacca molto di più la porta e sono fiducioso che, avere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
