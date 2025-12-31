Juventus Montella Yildiz ha potenzialità massime

Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, ha espresso parole positive su Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus. In un’intervista a Dribbling, Montella ha sottolineato le grandi potenzialità del fantasista turco, evidenziando la sua ambizione e la consapevolezza di dover ancora affinare alcune qualità. Yildiz si conferma così come una promettente speranza del calcio italiano, con margini di crescita importanti.

Juve, maxi offerta per Yildiz: l'impatto dell'eventuale rinnovo a bilancio - Attualmente il talento turco classe 2005 è legato ai bianconeri da un accordo fino al 2029 da 1,5 milioni di euro netti a stagione. calcioefinanza.it

Yildiz 2031, c’è la svolta. Maxi offerta Juve per Kenan: ingaggio da top player e il sì è più vicino - Così il club bianconero si cautela dalle sirene inglesi e dal Real Madrid: il dialogo procede e si respira ottimismo. tuttosport.com

