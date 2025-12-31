Juventus | centrocampo priorità assoluta

La Juventus conclude il 2025 concentrandosi sulla ripresa, con particolare attenzione al reparto di centrocampo. Luciano Spalletti ha già in programma interventi mirati per rinforzare questa zona, considerata fondamentale per migliorare le prestazioni della squadra nel prosieguo della stagione. La strategia del club si focalizza su investimenti pensati per consolidare il reparto e rafforzare le potenzialità del team in vista delle prossime sfide.

La Juventus chiude il 2025 con lo sguardo già rivolto a gennaio, dove il centrocampo rappresenta la priorità assoluta per Luciano Spalletti. Damien Comolli lavora su profili che uniscano esperienza, qualità e sostenibilità economica, con due nomi che scaldano l'ambiente: Guido Rodriguez e Ruben Neves. Guido Rodriguez, 31enne argentino svincolato

Calciomercato Juventus, è corsa a 3 per il centrocampo a gennaio: gli obiettivi di Comolli e le loro caratteristiche tecniche a confronto - Calciomercato Juventus | La dirigenza bianconera è già proiettata verso la sessione invernale con un obiettivo chiaro: blindare ... news-sports.it

Juve, restyling a centrocampo - Juve, restyling a centrocampo La Juventus valuta un rinforzo per la mediana a gennaio: Comolli è al bivio tra alternative più economiche e l’obiettivo Frattesi, con una possibile formula per ... tuttosport.com

Guido Rodríguez piace tanto alla Juventus per rinforzare il centrocampo: chi è e quanto costa l’argentino campione del mondo FONTE: #LaGazzettadelloSport Guido Rodríguez a 31 anni ha vinto un Mondiale e due Coppa America con l’Argentina, ha - facebook.com facebook

#Pjanic a Tuttosport: “La risalita della #Juve in classifica non mi ha sorpreso, anzi posso dire che me lo aspettavo con l’arrivo di #Spalletti. Luciano a questi livelli è una garanzia. Ce ne sono pochi bravi come lui. A centrocampo alla #Juventus serve #Tonali: è x.com

