Juventus centrocampo da rifare subito | prende quota l’idea Guido Rodríguez
La Juventus valuta con attenzione le esigenze del proprio centrocampo, ritenuto prioritario da rinforzare già nel mercato invernale. Tra le possibili soluzioni, cresce l’interesse per Guido Rodríguez, un profilo che potrebbe contribuire a migliorare la mediana bianconera. La società ha espresso chiaramente l’intenzione di intervenire subito, dimostrando attenzione alle necessità della squadra e alla competitività del club.
Alla Continassa il messaggio è passato senza filtri: il centrocampo della Juventus va rinforzato ora, non a giugno. La dirigenza bianconera sta lavorando su più tavoli, tra soluzioni interne al mercato italiano e opportunità che arrivano dall’estero. Proprio oltreconfine prende corpo, nelle ultime ore, una candidatura che risponde a criteri ben precisi: Guido Rodríguez. Il centrocampista argentino, classe 1994, è sotto contratto con il West Ham ma il suo nome è diventato improvvisamente attuale per una combinazione di fattori: poca continuità in Premier League, contratto in scadenza e costi compatibili con una sessione invernale che la Juventus non intende affrontare con investimenti pesanti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
