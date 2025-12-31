Juventus | bloccata la cessione di Perin
La Juventus ha deciso di non cedere Mattia Perin durante il mercato di gennaio, nonostante l’accordo già raggiunto con il Genoa, club che lo ha lanciato e dove avrebbe voluto chiudere la carriera da titolare. La scelta della dirigenza bianconera ha mantenuto il portiere in rosa, interrompendo così le trattative che sembravano ormai concluse. Questa decisione riflette le strategie della squadra in questa fase del campionato.
Mattia Perin resta alla Juventus. Nonostante l’accordo totale raggiunto tra il portiere e il Genoa – club che lo ha lanciato e dove avrebbe voluto chiudere la carriera da titolare – la dirigenza bianconera ha detto no alla cessione a gennaio, comunicando ufficialmente ai liguri l’impossibilità di liberarlo in questa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Niente ritorno al Genoa per Mattia Perin: la trattativa con la Juventus si è bloccata a un passo dalla definizione. Le due società non hanno trovato l'accordo sulle cifre dell'affare: il portiere italiano rimarrà in bianconero - facebook.com facebook
