Juventus | bloccata la cessione di Perin

La Juventus ha deciso di non cedere Mattia Perin durante il mercato di gennaio, nonostante l’accordo già raggiunto con il Genoa, club che lo ha lanciato e dove avrebbe voluto chiudere la carriera da titolare. La scelta della dirigenza bianconera ha mantenuto il portiere in rosa, interrompendo così le trattative che sembravano ormai concluse. Questa decisione riflette le strategie della squadra in questa fase del campionato.

