Juve si valuta il ritorno di Chiesa | ok di Spalletti

La Juventus valuta il possibile ritorno di Federico Chiesa, con l’ok di Spalletti. La società bianconera considera questa operazione come un’opportunità per rafforzare l’attacco, anche in vista della prossima stagione. La trattativa è in fase di valutazione e potrebbe rappresentare un ritorno importante per il giocatore e per la squadra. Resta da attendere ulteriori sviluppi per conoscere i dettagli di questa possibile operazione.

Torino, 31 dicembre 2025 – Una voce romantica, di quelle che ti fanno anche strabuzzare gli occhi. Non solo esterno destro di difesa e mediano, ma la Juve starebbe pensando anche a un innesto offensivo, puntando su un clamoroso ritorno. Si parla di Federico Chiesa, ora al Liverpool ma con un lungo passato in bianconero e anche con l’orizzonte temporale fissato dal possibile mondiale 2026. L’idea sembra partita da Damien Comolli, e apprezzata dal tecnico Luciano Spalletti, che considera Chiesa un grande talento e all’Europeo 2024 lo ha utilizzato spesso, così è partita la missione, cercando di capire se anche il giocatore sta maturando l’idea di tornare in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

