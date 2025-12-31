Juve Lecce il dato sorride alla Vecchia Signora | non accade dal febbraio del 2011 Di Francesco chiamato all’impresa all’Allianz Stadium
La sfida tra Juventus e Lecce all’Allianz Stadium segna un dato positivo per la Vecchia Signora, che non vinceva in casa contro il Lecce dal febbraio 2011. Di Francesco si presenta con la sua squadra, il Lecce, chiamato a cercare un risultato importante in un match che rappresenta un’opportunità per entrambe le formazioni di migliorare la propria classifica.
Juve Lecce, Di Francesco chiamato all’impresa all’Allianz Stadium con i suoi giallorossi. Ecco cosa dovrà provare a fare. La Juventus si prepara ad affrontare il Lecce in un match che, storicamente, ha regalato grandi soddisfazioni alla formazione bianconera. La squadra guidata da Luciano Spalletti scenderà in campo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, forte di una striscia di risultati positivi contro i salentini che dura ormai da oltre un decennio. Le statistiche evidenziano una netta supremazia bianconera, elemento che conferisce ulteriore fiducia all’ambiente in vista di questo appuntamento cruciale della stagione, dove la vittoria appare fondamentale per non perdere contatto con la vetta della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
