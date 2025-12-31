Jujutsu Kaisen o One Piece? Una lista dichiara il più influente autore di anime al mondo nel 2025

Nel 2025, una classifica identifica Tatsuki Fujimoto come l’autore di anime e manga più influente al mondo, grazie al successo di Chainsaw Man e dei suoi one-shot. La sua posizione supera quella di figure storiche come Naoki Urasawa ed Eiichiro Oda, evidenziando il suo ruolo centrale nel panorama internazionale. Questa graduatoria riflette l’impatto duraturo delle sue opere e la crescente riconoscenza globale del suo talento.

Tatsuki Fujimoto si conferma il nome più rilevante nel mondo dei manga e degli anime nel 2025, grazie al successo di Chainsaw Man e dei suoi one-shot, superando leggende come Naoki Urasawa ed Eiichiro Oda, e consolidando la propria influenza sia in Giappone che a livello internazionale. Il 2025 è stato un anno denso di riconoscimenti per Tatsuki Fujimoto, il genio creativo dietro Chainsaw Man. Tra adattamenti anime e nuove produzioni, il mangaka ha catturato l'attenzione del pubblico giapponese e internazionale, emergendo come figura di riferimento, un autore capace di far vibrare i media con la propria immaginazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

