Juan Pedro Franco l' uomo più obeso del mondo è morto Aveva quasi raggiunto i 600 chili

Juan Pedro Franco, riconosciuto come l'uomo più obeso al mondo, è venuto a mancare all'età di 41 anni. La sua morte segna la fine di una vita segnata da sfide legate alla salute, con una stima di peso vicino ai 600 chili. La notizia è stata confermata il 31 dicembre 2025, suscitando riflessioni sulle problematiche legate all'obesità e alle difficoltà di chi ne è affetto.

Roma, 31 dicembre 2025 - Juan Pedro Franco, considerato l'uomo più obeso del mondo, è morto all'età di 41 anni. Il decesso è avvenuto in Messico, in un ospedale dello stato Aguascalientes, per un rapido peggioramento di un'infezione renale. La sua morte risale al 24 dicembre, ha confermato il medico curante José Antonio Castaneda, si legge sul Daily Mail. Juan Pedro Franco aveva raggiunto quasi i 600 chili in passato, per poi riuscire a dimezzarli negli ultimi anni. Nel 2017 il suo nome divenne noto perché il Guinness lo riconobbe come la persona vivente più obesa al mondo, con un peso di oltre 590 kg.

Juan Pedro Franco, l'uomo più obeso del mondo, è morto. Aveva quasi raggiunto i 600 chili - Il decesso dovuto al rapido peggioramento di un'infezione renale ... quotidiano.net

Morto l’uomo più obeso del mondo: pesava quasi 600 kg. Chi era Juan Pedro Franco - Juan Pedro Franco, considerato per anni l’uomo più obeso del mondo, è morto in Messico a 41 anni dopo un peggioramento improvviso dovuto a un’infezione ... fanpage.it

Morto in Messico Juan Pedro Franco, l’uomo più grasso al mondo. Era arrivato a sfiorare i 600 chili x.com

