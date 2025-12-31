Juan Pedro Franco è morto l’uomo più obeso del mondo | aveva raggiunto i 600 chili di peso

Juan Pedro Franco, ex detentore del Guinness come uomo più obeso del mondo, è deceduto il 24 dicembre all’età di 41 anni a causa di un’infezione renale grave. La sua morte è stata confermata dal medico, dopo settimane di complicazioni sistemiche. La vicenda di Franco ha attirato l’attenzione sulla salute e le difficoltà legate all’obesità estrema.

Juan Pedro Franco, ex detentore del Guinness World Record come uomo più obeso del mondo, è morto il 24 dicembre all’età di 41 anni a causa di una grave infezione renale, con complicazioni sistemiche nei giorni precedenti la morte, ha confermato il suo medico, Dr. José Antonio Castaneda, come riporta il Daily Mail. Franco aveva raggiunto fama internazionale nel 2017, quando pesava circa 600 kg e, a causa della sua estrema obesità, era quasi completamente allettato e dipendente dall’aiuto altrui per ogni attività quotidiana. Sotto la supervisione medica di Castaneda, Franco aveva intrapreso un intenso programma di perdita di peso, che comprendeva una dieta mediterranea ricca di frutta e verdura e due interventi bariatrici, prima una gastrectomia verticale parziale e poi un bypass gastrico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

