Joseph Kosinski, noto per il suo lavoro su Miami Vice e Top Gun, ha condiviso alcuni dettagli sul suo nuovo progetto dedicato agli UFO. L'obiettivo è approcciare il tema con un taglio scientifico, distinguendosi dalla narrativa di pura fantascienza. Il regista sottolinea l'importanza di un'analisi accurata, offrendo uno sguardo diverso e più realistico su un fenomeno spesso relegato all'immaginario collettivo.

Mentre è diviso tra lo sviluppo di un reboot di Miami Vice e di un nuovo sequel di Top Gun, il regista dell'hit F1 fornisce i primi dettagli sul suo nuovo progetto alieno. Non è solo Steven Spielberg a deliziarci con una nuova incursione fantascientifica che promette incontri ravvicinati del terzo tipo quando arriverà nei cinema il misterioso Disclosure Day. Anche Joseph Kosinski guarda verso il cielo in cerca di presenze aliene, anche se assicura che il suo progetto si baserà sulla "scienza e non sulla fantascienza". Dopo aver collezionato incassi da capogiro con Top Gun: Maverick (1.4 miliardi) e F1 (632 milioni, Kosinski ha all'orizzonte due nuovi progetti di altro profilo: un nuovo reboot di Miami Vice prodotto da Universal Pictures e un film sugli UFO privo di titolo prodotto da Jerry . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Joseph Kosinski: "Il mio film sugli UFO? Scienza, non fantascienza"

