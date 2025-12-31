Jordan Peele potrebbe girare un film per l’MCU? Si intensificano le voci

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Jordan Peele potrebbe collaborare con il Marvel Cinematic Universe per la realizzazione di un nuovo film. La possibilità si è rafforzata dopo una recente condivisione sui social media, alimentando l'interesse tra i fan e le fonti vicine alla produzione. Sebbene nulla sia ancora confermato ufficialmente, l’ipotesi sta suscitando molte discussioni nel mondo del cinema e dei fumetti.

Recenti voci Marvel raccontano che Jordan Peele stesse prendendo in considerazione la possibilità di realizzare un film per il Marvel Cinematic Universe, e queste voci hanno appena ricevuto un’enorme spinta grazie a una sorprendente condivisione sui social media. Peele non ha pubblicato un film dal suo horror fantascientifico del 2022, Nope. Quel film ha seguito l’acclamato Noi del 2019 e il candidato all’Oscar Scappa – Get Out del 2017. Sebbene c’è un film da lui prodotto uscito nelle sale nel 2025, non si trattava di un film ufficiale di Jordan Peele, e con solo tre film diretti negli ultimi otto anni, i suoi fan attendono con ansia di sapere cosa riserva il futuro al regista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

