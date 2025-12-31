Jessie J saluta l' anno più difficile ma anche più magico della mia vita

Jessie J ha condiviso su Instagram un messaggio di riflessione, descrivendo l’anno passato come il più difficile e allo stesso tempo il più magico della sua vita. La cantante britannica ha sottolineato che non siamo superuomini e che non è possibile essere sempre felici e positivi, in un momento in cui ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno a giugno 2025.

