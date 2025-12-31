Durante il Tour de Ski a Dobbiaco, Jessie Diggins ha conquistato la vittoria nella 5 km a tecnica libera con partenza a gruppi. La gara si è svolta in un contesto di marcata competizione, con Caterina Ganz vicina a entrare nella top 10. La competizione ha mostrato un livello elevato, sottolineando la qualità dei concorrenti e l’importanza di ogni dettaglio nella prestazione.

Va a Jessie Diggins la cervellotica 5 km a tecnica libera con partenza a gruppi di batterie del Tour de Ski di scena a Dobbiaco. L’ultima gara del 2025 è appannaggio dell’americana all’interno di una situazione che, decisamente, non è e non può essere l’ideale. Una prima, per questo format, che ha tutto per essere anche l’ultima, dato che si presta tutto a cambiamenti che condizionano inevitabilmente le prestazioni tra una batteria e l’altra, anche in chiave meteorologica. Nei fatti, la batteria palesemente più veloce è la terza, quella che Diggins riesce a vincere prendendo un certo margine di vantaggio nella fase finale e tenendoselo fino alla conclusione, quei 5?5 di vantaggio sulla svedese Emma Ribom e 6?9 sull’altra svedese Moa Ilar che le bastano per portare a casa l’intera posta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jessie Diggins vince la 5 km a batterie del Tour de Ski a Dobbiaco. Caterina Ganz a un passo dalla top 10

